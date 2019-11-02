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Эпический ляп Пидкивки и шедевр Тете в видеообзоре матча Карпаты – Шахтер – 0:3

16:53 139 Читати українською
Эпический ляп Пидкивки и шедевр Тете в видеообзоре матча Карпаты – Шахтер – 0:3
Карпаты – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Карпаты в матче 13 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Карпаты – Шахтер.

 
Андрей Борячук 10’
Виктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрей Борячук
58’ Виктор Коваленко
64’ Тете

Шахтер получил подарок уже на 10 минуте – Пидкивка выбил мяч прямо в ноги Борячуку, а тот без проблем наказал кипера Карпат за ошибку. "Горняки" создали еще несколько моментов, однако увеличить свое преимущество до перерыва не смогли.

Шахтер оформил разгром уже в середине второй половины. На 58 минуте Коваленко головой замкнул подачу с углового от Тете, который впоследствии добавил в свой актив и гол. Миниатюрный бразилец легко прошел по центру и нанес мощный выстрел в девятку из-за пределов штрафной – 3:0.

Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер Коваленко

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Карпаты – Шахтер: онлайн-трансляция матча, в котором Каштру решился на серьезные эксперименты
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