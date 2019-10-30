Динамо – Шахтер: Степаненко красиво переводит в овертайм, скандальное удаления в матче Кубка Украины

Динамо принимает Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:30 по киевскому времени. Это уже третья дуэль киевского и донецкого клубов в текущем сезоне. Динамовцы взяли Суперкубок Украины-2019 (2:1), нанеся до сих пор единственное поражение Луишу Каштру на внутренней арене. "Горняки" обыграли команду тогда еще Хацкевича в чемпионате (2:1) на этом же стадионе НСК Олимпийский. Интересно, что киевляне на своем поле проиграли оба предыдущих кубковых поединка дончанам. В прошлом же сезоне Шахтер одолел Динамо в серии пенальти, не пустив соперника в полуфинал.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Динамо очень активно начало. Цыганков неожиданно вышел под нападающим, а его место занял Караваев. Массированная атака завершилась ошибкой "горняков" и дальним ударом Вербича – между ног Кривцова, но и минимально мимо ворот. Шабанов дальним пасом вывел того же словенца по флангу. Беньямин откатил Сидорчуку, а Сергей не очень прицельно пробил. Караваев на 8-й минуте первым попал в ворота. Шепелев выиграл верх, Александр подобрал и пробил издали – без проблем для Пятова. Цыганков обокрал Степаненко в центре поля. У Тараса сразу сдали нервы – опорник очень грубо сзади ударил Вербича. Только желтая? Очень сомнительное решение Копиевского.

Динамо – Шахтер – видео голов

Шахтер только на 21-й разыграл нечто похожее на свою фирменную комбинацию. Кендзера крутым подкатом не дал Тайсону расстрелять Бущана с 11-и метров. Хозяева ответили шедевром. Сидорчук с дальней дистанции закрутил по бешеной дуге – Пятову пришлось лишь взглядом провожать убийственный снаряд. Тайсон не слишком прицельно приложился из пределов штрафной. Только на 30-й Шахтер сподобился хотя бы на этот удар, тогда как у Динамо уже 4 попадания в створ. Попов сначала классно сыграл на перехвате, а затем случайно в борьбе заехал по лицу Исмаили – до крови.

Вербич поскользнулся в штрафной, Караваев подхватил, но Пятов спокойно взял удар партнера по сборной Украины. Матвиенко выиграл верховую дуэль у Шабанова после подачи углового – выше. Цыганков обыграл 1 в 1, но затем запорол роскошную контру, вместо паса на Караваеву отдав в ноги сопернику. Виктор почти исправился блестящим дальним пасом в следующем выпаде, однако Беседин пробежал мимо прострела Кендзеры. Как же Вербич не замкнул еще один острый прострел Цыганкова? А здесь уже Шахтер простил в компенсированное время. Марлос разыграл своеобразную стенку с Тайсоном с центра поля до 11-метровой отметки, но удар пяткой не стал неожиданностью для Бущана. Дальний удар Коноплянки также стал добычей Георгия.

Хочолава поменял Кривцова в перерыве, а динамовцы все еще выглядели поживее в начале второго тайма. Вербич и Цыганков разыграли атаку веером. Кендзера отбросил, а Сидорчук пробил значительно выше. Цыганков со штрафного попал в голову соперника, и снаряд полетел над воротами. Додо вместо Болбата на 53-й. Каштру пытается что-то изменить в атакующей игре через замены защитников. Именно бразильский оборонец на мгновение остался без опеки в штрафной. Прострел с рикошетом замыкал Степаненко. Не получился дальний удар. Коноплянка окончательно перешел на правый фланг и пробил из-под Миколенко мимо дальнего угла.

Острый ответ Динамо. Вербич совсем один на линии штрафной, пас Цыганкову, мгновенный удар перевели на угловой – Виктора накрывали сразу 3 оппонента. Беседин в центре поля в силовой манере украл мяч у Матвиенко. А дальше Артем несколько поспешил с решением перебросить Пятова – выше, тогда как слева набегал совершенно свободен Вербич. Миколенко навесил с левого края, заставив Пятова тянуть круглого из-под перекладины. Беседин выиграл верх после углового от Цыганкова, но опять совсем не попал.

Крутят-вертят "горняки" в чужой штрафной. Тайсон обыгрался с Коноплянкой и пробил с рикошетом от Миколенко мимо ворот. Серия ошибок от обеих команд. Коно вынужден попросить замену. Схватился за пах Евгений. Вышел на 73-й Дентиньо. Именно он и заработал острый стандарт. Тайсон пробил низом, перехитрив Сидорчука и Вербича в стенке. Бущан все контролировал, а мяч затрепетал во внешней части сетки. Степаненко теперь досталось. Вторая кровь у игроков Шахтера. У Сидорчука также рассечение. Отдают себя до последней капли пота и крови команды. Исмаили продрался по левому флангу, Попов разрешил ему выполнить набрасывание, но Коваленко неуклюже принял мяч на голову, хотя находился в одиночестве во вратарской.

Карааев до последнего боролся за мяч и заработал корнер, а Хочолава очень неприятно приземлился на плечо - переболит? Коваленко выполнил острую подачу с левого фланга, Мораес и Степаненко продавливали Шабанова, Тарас пробил головой - Бущан потянул. Интересно задумывал Сидорчук. Разрезной пас на Цыганкова прошел бы, если бы ситуацию не прочитал Пятов. Удаление у киевлян. Шепелев сзади едва задел Тайсона. В теории было грубо, но если Степаненко простил рефери за аналогичный и даже более жесткий эпизод, то почему здесь сразу красная?

Пятов пошел в чужую штрафную на угловой. Не успели вынести, и вот именно Степаненко ударом с лету прошил Бущана на 90+2. Все, Копиевский довел игру до скандального финиша основного времени, что теперь станет едва ли не темой №1 для обсуждения.