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Шахтер и Каштру: первые штрихи

12:00 209 Читати українською
Шахтер и Каштру: первые штрихи
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

"Футбол 24" анализирует первые 4,5 месяца Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера. Что изменил португальский специалист?

В матчах Шахтёра с начала осени наконец-то стала просматриваться идея Каштру: команда кардинально сменила организацию игры. Структурированным действиям с небольшой степенью свободы для Тайсона и Исмаили на смену пришел целый хаос в атаке.

Во-первых, Шахтер перестал концентрироваться на выигрыше опорной зоны соперника. В отличие от Фонсеки, Каштру чаще перегружает оборону, а не полузащиту соперника. Сейчас команда более ориентирована на контроль мяча в четвёртой, а не в третьей зоне. Смена акцентов в реализации владения позволила Шахтеру лучше использовать подвижность игроков атакующей группы, максимально задействовав умение игроков сыграть через ближнего на ограниченном пространстве.

Новый подход к построению игры во многом позволил "горнякам" уверенно начать чемпионат, так как большинство команд УПЛ попросту оказались не готовы к такой кардинальной смене акцентов в игре донецкой команды. Им еще только предстоит найти решение под новый подход Шахтера при Каштру, как в свое время наставники украинского чемпионата подстроились под Динамо Реброва в его последнем сезоне (к слову, Паулу Фонсеку за все три года его работы "законтрить" толком так никто и не смог. Кроме Хацкевича!).

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Во-вторых, возросла роль опорных полузащитников в построении игры. Степаненко и Алан Патрик стали цементировать игру команды, буквально держа на себе всю структуру игры. Рост роли опорных совпал со сменой акцентов в полузащите, что привело к выдвижению на ключевую роль Алана Патрика и снижению роли Коваленко. Также изменилась и атакующая тройка. Тайсон опять вернулся в центр, Коноплянка стал часто выходить в основе и играть слева. Соломон и Тете пока не сумели вытеснить из стартового состава ни Коноплянку, ни Марлоса, ни тем более Тайсона.

В-третьих, Степаненко снова прибавил в качестве игры. Тарас, наверное, один из самых адаптивных игроков в нашем чемпионате. Когда-то при Луческу Тарас выходил во фланг и наносил удар издали, при Фонсеке он активно играл от штрафной до штрафной (пусть и на позднем этапе работы с Шахтером Паулу сильно снизил роль Степаненко в построении атак на чужой половине). Теперь же Степаненко стал действовать еще более разносторонне. Кроме активной работы на оборону он постоянно участвует в движении мяча в атаке; много открывается в зоне мяча, часто подает из 14-й зоны (см. рисунок выше).

В-четвертых, сменился диапазон действий крайних защитников. С возвращением Додо у Шахтера наконец-то вернулась симметрия в атаке, которая отсутствовала со времен лучшей формы Дарио Срны и более молодого Исмаили. Наконец-то у украинского чемпиона в атаке не выпадает правый фланг! Додо, несмотря на все шероховатости, выдаёт очень качественные отрезки, чего стоят его выходы на замену в играх с Аталантой и Загребом.

В-пятых, Каштру удалось неплохо вписать в команду Коноплянку (но это, скорее, авансом). Да, Женя всё ещё действует немного эгоистично, но его индивидуальные действия часто позволяют делать разницу в эпизодах, что частично окупает "жадность" к мячу. При этом участие в комбинациях в коротко-средний пас у Коноплянки находится на очень высоком уровне. Пожалуй, со времён работы в Севилье у Эмери Коноплянка очень хорошо взаимодействует с партнерами. Можно сказать, что Коноплянка играет заметно более зрело, чем до ухода из Днепра.

Несмотря на все плюсы, у Шахтёра Каштру есть свои недостатки. В матчах Лиги чемпионов команда очень ненадежно играет в обороне (6 пропущенных мячей за 3 матча, не менее 1 пропущенного мяча в каждой игре). Защитники "горняков" не готовы к противостоянию быстрым и маневренным соперникам. Степаненко цепок, но не более. Увы, но те же игроки Загреба выигрывали у Тараса большую часть единоборств и проходили нашего опорника на дриблинге.

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Всё это связанно с тем, что в УПЛ атакующие игроки могут прогрессировать (ведь степень сопротивления Шахтеру в обороне максимальная), но для обороны подобных нагрузок практически нет. Большая часть матчей УПЛ проходит под полную диктовку Шахтера, при этом соперник не то что не помышляет об атаке (это в корне неверно), а просто не может качественно атаковать (6 пропущенных мячей за 11 туров, в среднем менее 1 мяча за игру).

Также следует отметить небольшую интеграцию молодых игроков в новый состав, который по возрасту стал заметно старше. Если смотреть по матчам ЛЧ (а это лучшая лакмусовая бумажка), в составе дончан в основном выходят возрастные игроки. Среди игроков до 21 года и ниже в Лиге чемпионов активно не использовался никто (нельзя забывать, что Додо, несмотря на свою пользу и участие в двух голах, наиграл только 24 минуты с двух выходов на замены). Среди игроков от 21 до 25 лет в ЛЧ постоянно играет только Матвиенко. Коваленко, Соломон, Маркос Антонио в сумме сыграли только 227 минут за три матча (в среднем 75 минут на четверых в одной игре, что очень-очень мало). Тете в ЛЧ ещё даже не дебютировал.

В итоге шикарная игра в атаке (как по персоналиям, так и в целом по команде) пока не сочетается с прогрессом обороны. Также Шахтер по-прежнему не отходит от привычки использования опытных игроков; даже сказать о сплаве опыта и молодости будет ошибкой. Средний возраст основы в матчах ЛЧ без малого 29 лет (!), а это значит, что время этой команды в таком её виде на исходе, и потребуются значительные изменения (и это совсем не замена 1-2 игроков в старте) для удержания заданного уровня игры в еврокубках. В чемпионате Украины этот же состав будет минимум вторым ещё четыре-пять лет, таковы нынешние реалии…

Михаил Дождевой, специально для Футбол 24

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