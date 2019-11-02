Карпаты – Шахтер: анонс матча УПЛ

Карпаты в рамках 13-го тура УПЛ принимают Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Карпаты на прошлой неделе сотворили главную сенсацию тура, на выезде отобрав очки у Динамо. После пяти подряд матчей без побед при четырёх поражениях подобный результат львовян кажется проявлением прогресса, но на самом деле "зелёно-белым" невероятно повезло – статистика ударов остановилась на цифрах 24:8 (16:4 в створ + по одному попаданию в перекладину), спасительный прострел гостей в свои ворота забил Шабанов, после чего "бело-синие" организовали ряд моментов и не заработали пенальти за игру Мартинса рукой только из-за потери концентрации арбитром. Карпаты ничего, кроме голевого прострела Бойчука, до 85-й минуты не создавали.

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С другой стороны, "львы" вполне могли наказать Динамо за расточительность на последних минутах, вырвавшись в контратаку 2-в-1 и завершив эпизод ударом Бойчука с рикошетом от Бущана в перекладину. Да и первый тайм "зелёно-белые" провели абсолютно на равных, но вряд ли это заслуга самих львовян – как только соперник поднял скорости, Карпаты посыпались. Благо, у них был голкипер Кудрик, который просто вытаскивал на себе команду в последних двух турах – со Львовом он взял пенальти, а в Киеве исполнил более 10 сэйвов. Его место в основе на матч с Шахтером было бы железным, но из-за условий аренды Олегу придется смотреть матч с трибун.

Статистика противостояния

Всего: 61 матч, 12 побед Карпат, 8 ничьих, 41 победа Шахтера, разница мячей 42-125.

В Премьер-лиге: 53 матча (+9, = 8, -36, 36-115)

Дончане в последних матчах громко провалились, едва не проиграв Динамо Загреб, потерпев поражение в Кубке Украины от Динамо Киев, а до кучи ещё и расписав домашнюю нулевую ничью с Александрией. Во всех трёх поединках результат выглядел справедливо, а общей чертой для этих неудач стала полная дезориентация "горняков" при высоком прессинге соперника сразу со стартовым свистком. В частности, в Классическом дерби премьерный удар Шахтера был зафиксирован аж на 30-й минуте, а в первые десять команда даже не выходила за центральный круг. Александрия же в первом тайме на ОСК Металлист нанесла 7 ударов по воротам Пятова (5 в створ), что вдвое превышает аналогичные показатели чемпиона.

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Качественно работать под давлением в Шахтере удается только Тайсону и Исмаили, которые и занимались созданием 90% крутых моментов, однако в целом атака "горняков" в последних матчах также не впечатляет. Всё это дает надежду Карпатам, но есть одно но – проблемы чемпиону создавали только лидеры УПЛ, а вот более скромным командам сотворить сенсацию не удавалось. Кроме того, дончане всё ещё сохраняют статус наиболее забивного коллектива в турнире (36 голов), пропустив при этом всего 6 мячей и выиграв 11 из 12 матчей (ни разу не уступив). С другой стороны, эти результаты были добыты основой, а вот сегодня из-за ужасных проблем с кадрами против Карпат выступать будет чуть ли не резервный состав.

Предыдущий матч. 04.08.2019. 2-й тур Чемпионата Украины-2019/2020

Шахтер – Карпаты – 3:0

Голы: Марлос, 40, Мораес, 45, Исмаили, 63

Кадровая ситуация

Травмированные: Кучер – Пихалёнок, Коноплянка, Кривцов, Исмаили, Марлос

Под вопросом: Гуцуляк (Карпаты)

Дисквалифицированы: Вербный – Патрик

Не сыграют по другим причинам: Кудрик (условия аренды) – Пятов (не попал в заявку)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Шахтер

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Халль, Веремиенко, Дубинчак – Назарина, Клёц, Лях – Диогу, Лоренцен

Шахтер: Шевченко – Додо, Хочолава, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Коваленко – Тете, Тайсон, Соломон – Сикан

"Изюминки" матча:

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года в течение 41 матча подряд (+35=6), а на чужом поле – 20 игр (+19=1).

– "Горняки" не пропускают голов в УПЛ в течение 454-х минут, а в гостях – 411 минут.

– Карпаты не побеждают в Чемпионате с 20 сентября в течение 5 матчей подряд (=2-3).

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Несмотря на последние неудачи Шахтера, команда Луиша Каштру и коллектив Романа Санжара находятся на разных планетах. "Горняки", кроме статуса фаворита, должны ещё и иметь чрезвычайную мотивацию – после трёх подряд фиаско чемпионы захотят реабилитации, а через неделю ещё и матч против Динамо. Оступаться нельзя, хотя вряд ли "оранжево-чёрные" устроят погром – проблемы с составом просто феерические, а Тайсон с Мораес ещё и висят под угрозой дисквалификации на Классическое (по 3 жёлтые карточки).

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В матче против полурезервного состава Шахтера львовяне, возможно, даже забьют один гол, однако и в таких сложных условиях "горняки" должны уверенно побеждать – слишком уж Карпаты слабо выглядели в последних турах и слишком высокий класс у запасных игроков дончан.

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