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Карпаты готовы побороться с Шахтером за положительный результат, – Вакуленко

23:08 4 Читати українською
Карпаты готовы побороться с Шахтером за положительный результат, – Вакуленко
Сергей Вакуленко / Фото из открытых источников

Центральный защитник Карпат Сергей Вакуленко поделился ожиданиями от матча против Шахтера в матче 13-го тура УПЛ.

 

"Остался небольшой осадок после поединка в Киеве, ведь мы имели стопроцентный момент, чтобы забить и одержать победу. Но несмотря на все возможности Динамо, все же ничья – положительный результат для нас. Приятно, что попал в символическую сборную по итогам 12-го тура, но самое главное, что мы сумели отобрать очки у киевлян.

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Надеюсь, что этот момент станет переломным, ведь с Шахтером можно бороться за положительный результат. Да, дончане сильнейшие в украинском чемпионате, поэтому хочется проверить силы нашей команды, продемонстрировать, что мы амбициозный молодой коллектив", – рассказал Вакуленко официальному сайту львовского клуба.

Напомним, в субботу, 2 ноября, Шахтер на стадионе Украина встретится с местными Карпатами. Начало матча в 14:00.

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