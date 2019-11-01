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Степаненко – о арбитре матча с Динамо: В любительском спорте я бы с ним немного иначе поговорил

21:30 126 Читати українською
Степаненко – о арбитре матча с Динамо: В любительском спорте я бы с ним немного иначе поговорил
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился мнением о работе Виктора Копиевского в кубковом матче против Динамо (1:2).

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Поздравляю Динамо, был хороший матч. Они выиграли по футбольным законам. Шахтер не показал свой максимум, давали много создавать Динамо, сами у ворот соперника ничего не создали опасного. Подходы были, но вратарю не пришлось делать сейвы.

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Относительно судейства. Из пяти, думаю, даже единица не получится. Если бы я был в любительском спорте, я бы с арбитром немного иначе поговорил. К сожалению, этого нельзя делать на поле, это чревато санкциями.

Надеюсь, когда я буду любителем, ветераном, а Копиевский будет где-то судить. Тогда с ним поговорю", – сказал Степаненко в эфире программы "Футбольный формат".

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Виктор Копиевский Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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