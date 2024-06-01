Спортивный директор Шахтера Дарио Срна отметил для себя интересные кадры из других клубов УПЛ.

"Топ-3 игроков чемпионата Украины без футболистов Шахтера? Ванат, Таллес Бренер и левый защитник Кривбасса (Дибанго).

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Три игрока Динамо, которых хотел бы видеть в Шахтере при возможности? Шапаренко, Ванат и Бражко. Пусть Ярмоленко не обижается", – пошутил Срна в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Шахтер выиграл чемпионат и Кубок Украины. Динамо под занавес УПЛ сократило отставание до 2 очков, а Кривбасс завершил третьим на расстоянии 14 пунктов от "горняков".

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