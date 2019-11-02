Карпати – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Карпати в рамках 13-го туру УПЛ приймають Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Карпати минулого тижня створили головну сенсацію туру, на виїзді відібравши очки у Динамо. Після п'яти поспіль матчів без перемог при чотирьох поразках подібний результат львів'ян здається виявом прогресу, але насправді "зелено-білим" неймовірно пощастило – статистика ударів зупинилася на цифрах 24:8 (16:4 в площину + по одному влучанню в поперечину), рятівний простріл гостей у власні ворота зрізав Шабанов, після чого "біло-сині" організували низку моментів і не заробили пенальті за гру Мартінса рукою лише через втрату концентрації арбітром. Карпати нічого, крім гольового прострілу Бойчука, до 85-ї хвилини не створювали.

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З іншого боку, "леви" цілком могли покарати Динамо за марнотратство на останніх хвилинах, вирвавшись у контратаку 2-в-1 і завершивши епізод ударом Бойчука з рикошетом від Бущана у поперечину. Та й перший тайм "зелено-білі" провели абсолютно на рівних, але навряд чи це заслуга самих львів'ян – як тільки суперник підняв швидкості, Карпати посипались. Благо, у них був голкіпер Кудрик, який просто витягував на собі команду в останніх двох турах – зі Львовом він взяв пенальті, а у Києві виконав більше 10 сейвів. Його місце в основі на поєдинок із Шахтарем було б залізним, але за умовами орендами Олегу доведеться подивитися матч з трибун.

Статистика протистояння

Всього: 61 матч, 12 перемог Карпат, 8 нічиїх, 41 перемога Шахтаря, різниця м’ячів 42-125.

У Прем’єр-лізі: 53 матча (+9, =8, -36, 36-115)

Донеччани в останніх матчах гучно провалилися, ледь не програвши Динамо Загреб, зазнавши поразки в Кубку України від Динамо Київ, а до купи ще й розписавши домашню нульову нічию з Олександрією. В усіх трьох поєдинках результат виглядав справедливо, а спільною рисою для цих невдач стала повна дезорієнтація "гірників" при високому пресингу суперника одразу зі стартовим свистком. Зокрема, у Класичному дербі прем'єрний удар Шахтаря було зафіксовано аж на 30-й хвилині, а в стартові десять команда навіть не виходила за центральне коло. Олександрія ж у першому таймі на ОСК Металіст завдала 7 ударів по воротах Пятова (5 у площину), що вдвічі переважає аналогічні показники чемпіона.

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Якісно працювати під тиском у Шахтарі вдається тільки Тайсону та Ісмаїлі, які й займалися створенням 90% крутих моментів, однак загалом атака "гірників" в останніх матчах також не вражає. Все це дає надію Карпатам, але є одне але – проблеми чемпіону організовували тільки лідери УПЛ, а от більш скромним командам створити сенсацію не вдавалося. Крім того, донеччани зберігають статус найбільш забивного колективу в турнірі (36 голів), пропустивши при цьому всього 6 м'ячів і вигравши 11 з 12 поєдинків (жодного разу не поступившись). З іншого боку, всі ці результати були здобуті основою, а от сьогодні через жахливі проблеми з кадрами проти Карпат виступатиме ледь не резервний склад.

Попередній матч. 04.08.2019. 2-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Шахтар – Карпати – 3:0

Голи: Марлос, 40, Мораес, 45, Ісмаілі, 63

Кадрова ситуація

Травмовані: Кучер – Піхальонок, Коноплянка, Кривцов, Ісмаїлі, Марлос

Під питанням: Гуцуляк (Карпати)

Дискваліфіковані: Вербний – Патрік

Не зіграють з інших причин: Кудрик (умови оренди) – Пятов (не потрапив у заявку)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Шахтар

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Халль, Веремієнко, Дубінчак – Назарина, Кльоц, Лях – Діогу, Лоренцен

Шахтар: Шевченко – Додо, Хочолава, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Коваленко – Тете, Тайсон, Соломон – Сікан

"Родзинки" матчу:

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року протягом 41 матчу поспіль (+35=6), а на чужому полі – 20 ігор (+19=1).

– "Гірники" не пропускають голів в УПЛ впродовж 454-х хвилин, а в гостях – 411 хвилин.

– Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня протягом 5 матчів поспіль (=2-3).

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Попри всі проблеми Шахтаря, команда Луїша Каштру та колектив Романа Санжара перебувають на різних планетах. "Гірники", крім статусу фаворита, повинні ще й мати надзвичайну мотивацію – після трьох поспіль фіаско чемпіони бажатимуть реабілітації, а за тиждень ще й матч проти Динамо. Оступатися не можна, але навряд чи "помаранчево-чорні" влаштують якийсь погром, адже проблеми зі складом просто феєричні, а Тайсон з Мораєсом ще й висять під загрозою дискваліфікації на Класичне (по 3 жовті картки).

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В матчі проти напіврезервного складу Шахтаря львів'яни, можливо, навіть заб'ють один гол, однак і за таких складних умов "гірники" повинні перемагати – занадто вже Карпати слабенько виглядали в останніх турах і занадто високий клас у запасних гравців донеччан.

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