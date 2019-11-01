Кльоц: В матче с Шахтером Карпаты докажут, что ничья против Динамо не была случайностью

Полузащитник Карпат Дмитрий Кльоц настраивается вместе с командой дать бой Шахтеру в рамках 13-го тура УПЛ.

"Давайте обойдемся без конкретики, главное, что оба тренера профессионально выполняют свои функции. Хотя, не секрет, что Чижевский и Санжар делают ставку на разные тактические схемы. Важно, чтобы это было в пользу команде.

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Ничья с Динамо? Думаю, что для многих это стало неожиданностью, но мы готовились дать бой киевлянам. К тому же и отступать нам уже некуда. В целом, мы выполнили тренерскую установку, прежде всего, надежно сыграв в обороне.

У Шахтера – длинная скамейка запасных и даже отсутствие 2-3 ключевых футболистов не влияет на игровой стиль "горняков". Возвращаясь к кубковому матчу Динамо – Шахтер нужно сказать, что с Алексеем Михайличенко киевляне заметно прибавили в физподготовке, и в поединке с дончанами они всегда действуют с запредельной самоотдачей. На мой взгляд, именно эти факторы помогли "бело-синим" выбить Шахтер с кубкового турнира.

Знаете, все уже скрупулезно изучили Шахтер, владеют информацией, как с ним играть, но большинству бросить вызов не получается. Очень качественный у чемпионов подбор исполнителей. Убежден, что наш шанс – в минимизации потерь мяча при переходе из обороны в атаку, потому что горняки искусно используют свободное пространство. Ну и, конечно, нужно сыграть через не могу, и желательно, чтобы фарт был на нашей стороне.

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Очень надеюсь, что мы не разочаруем своих болельщиков и докажем, что ничья в Киеве с Динамо не была случайностью", – цитирует Клеца Команда1.

Добавим, что поединок 13-го тура между Карпатами и Шахтером состоится завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. В предыдущем туре львовяне отстояли ничью против Динамо (1:1).