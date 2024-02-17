Товарищеский матч 17 февраля 2024 года

Карпаты Львов – Металлист – 4:1

Голы: Чачуа, 5, Чех, 71, Сакив, 86, Демченко, 90 – П. Луцив, 45

Представители Первой лиги продолжают сборы на Закарпатье. В предыдущем спарринге Карпаты обыграли Минай, а Металлист разошелся миром с тем-таки Минаем. Сегодня львовяне и харьковчане выясняли сильнейшего в очном матче.

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Уже на 5-й минуте подопечные Мирона Маркевича повели в счете. Как и в игре с Минаем, отличился Амбросий Чачуа. Невес отдал на ход Шаху, тот не смог переиграть Дмитрия Фастова, но капитан Капат был первым на добивании и пробил мимо защитника. Кипер уже был отыгран – 1:0 в пользу "зелено-белых".

Металлист ближе к перерыву перехватил инициативу и отыгрался на 45-й минуте, воспользовавшись ошибкой Карпат в защите. Гол создал дуэт братьев Луцивых – Василий отдал на Петра, а тот пробил в ближний угол. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

После перерыва Мирон Маркевич полностью сменил состав (кроме голкипера Ильющенкова). Все игроки Карпат получили по тайму на искусственном поле ужгородского Авангарда. Львовяне контролировали ход игры и снова вышли вперед. На 71-й минуте Максим Чех с полукруга перед штрафной вогнал мяч в нижний угол. В конце игры "львы" поставили точку. Сначала Сакив оказался на позиции форварда и пробил между ног киперу Металлиста, а затем Демченко выполнил штрафной, а мяч, никого не задев, влетел в сетку.

4:1 – вторая победа Карпат на ужгородском сборе.

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