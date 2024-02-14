В среду, 14 февраля, состоялись товарищеские матчи с участием украинских клубов. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Минай – Карпаты – 0:2

Голы: Чачуа, 42, Тлумак, 55.

Нереализованный пенальти: Векляк (Карпаты)

ЛНЗ – АГМК (Узбекистан) – 0:2

Голы: Бербуц, 20, Холмуродов, 85

Заря – Динамо Батуми (Грузия) – 2:2

Голы: Джордан 55, Волошин, 90+2 – ?, 5, ?, 68.

Нереализованный пенальти: Герреро, 45 (сейв голкипера)

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Карпаты одержали уже вторую победу на тренировочных сборах на Закарпатье. На этот раз жертвой подопечных Мирона Маркевича стал Минай. Устименко должен был выводить "лис" вперед уже на 1-й минуте, но Кожухару спас. Впоследствии свои моменты не смогли реализовать Егор Гуничев и снова Устименко (несколько раз). В свою очередь забили Карпаты – Чачуа в конце первого тайма с линии штрафной попал под перекладину.

После перерыва новичок Карпат Юрий Тлумак удвоил преимущество "львов" – после навеса с углового ему удалось добить мяч, финализировав неудачные попытки Шаха и Сидуна. Векляк мог добивать Минай, но не сумел реализовать пенальти после фола на Клименко.

Уже четвертое поражение на сборах потерпел ЛНЗ. На этот раз Дулуб и Ко не нашли аргументов против узбекского АГМК. Соперник забил в ворота черкасцев по голу в каждом из таймов. Стоит отметить, что периодами представитель УПЛ буквально не слезал с ворот АГМК, создавая момент за моментом, однако результативно завершить атаку хотя бы раз так и не удалось.

Заря расписала боевую ничью с Динамо Батуми. Грузины первыми вышли вперед: Батагов отдал некачественную передачу на Башича у собственных ворот, соперник мяч отобрал и Цитаишвили вывел партнера на ворота луганчан – 0:1. На последней минуте первой половины встречи сбили Жунинью и арбитр назначил пенальти – Квасквадзе среагировал на пижонский удар Герреро с отметки.

Отыграться команда Юрия Коваля смогла только после перерыва: Джордан выпрыгнул выше других и легко переправил сферу в сетку после навеса с углового. В середине тайма Динамо снова вырвалось вперед благодаря рикошету (и снова активно на своем фланге действовал Гио). Уже в добавленное время Волошин из пределов штрафной спас Зарю от фиаско.

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