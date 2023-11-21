"У меня очень плохая новость для болельщиков Карпат, если говорить о перспективах. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником тех старых Карпат. Если они признаны наследником, то должны выплачивать те старые долги. Как мне говорят, речь идет примерно о 8 миллионах. Евро или долларов – не суть важно.

Карпаты близки к подписанию легионера из-за океана – сделку должны закрыть в ближайшее время

Это огромная сумма. Надо отдавать долги. Карпаты подали апелляцию, но знающие люди говорят, что шансов там практически нет. Цвета, стадион – все то же самое. Главное – эмблема, где указан год основания 1963. У нынешнего владельца Карпат Владимира Маткивского есть два варианта. Либо выплачивать эти колоссальные долги предшественников, либо бросать все это дело.

Понимаете, что за долги сначала дают трансферный бан. Затем, если долги не погашают – снимают очки. Далее лишают профессионального статуса. Сейчас никто не понимает, в какой ситуации Карпаты. У клуба были амбициозные планы. Маркевич не скрывает, что зимой на рынке планировал работать с прицелом на УПЛ. Отбрасывая эту историю с долгами, я бы уверенно говорил, что Карпаты заходят в УПЛ с претензиями повторить то, что сейчас делают Полесье и Кривбасс.

Если же зимой на клуб повесят трансферный бан, то прежде всего очень важно сохранить нынешний состав. Потому что новичков зарегистрировать не позволят. Насколько я слышал, Владимир Маткивский якобы готов выплачивать долги предшественников. Но, с другой стороны, юридически грамотные люди утверждают, что в таком случае могут возникнуть споры другого рода.

"Фанаты Карпат кричат нам: "Овцы!": Онисько – о том, как обучали легендарного форварда украинскому языку

УЕФА признает эти Карпаты правопреемником старых Карпат, владельцами которых были Дыминский и Коломойский. Маткивский, соглашаясь выплачивать эти долги, таким образом признает, что эти Карпаты являются правопреемником Карпат Дыминского и Коломойского. Соответственно, что мешает им дождаться, пока долги будут погашены, выступить с претензиями: "Господин Маткивский, мы вам свой клуб не продавали. Возвращайте нам наше, это же наше". Это теория, логичная цепочка. Не факт, что так будет, но логика в этом есть.

И еще один момент. Я точно знаю, когда шла речь о возрождении Карпат, когда заговорили о возвращении эмблемы, многие предупреждали, что это может стать ошибкой. Даже я говорил с Андреем Тлумаком и спрашивал об этом. Вспоминаю его слова: "Мы консультировались с квалифицированными юристами. Нас заверили, что все будет нормально". А получилось ненормально", – поделился Вацко в программе Вацко Live.

"Коли Димінський заїжджав на базу, всі дихали через раз": вижив у Павлова і під обстрілом танка, головою оформив покер