Карпаты ведут переговоры с колумбийским Энвигадо по трансферу 22-летнего левого защитника Йеферсона Родальеги, сообщает журналист Пипе Сиерра.

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Отмечается, что уже в ближайшие дни сделку надеются закрыть – стороны уже достигли немалого прогресса в переговорах.

К слову, Родальега является воспитанником Энвигадо. В текущем сезоне защитник, который также выходил на позиции левого вингера, провел 36 матчей, в которых записал в свой актив 2 гола и 1 ассист. Transfermarkt оценивает Йеферсона в 500 тысяч евро.

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