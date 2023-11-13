"Это случилось с Александром Паляницей. Карпаты проигрывали, и в конце матча львовяне начали, как всегда, кричать "овцы". Саша подбежал к кому-то из одноклубников и говорит по-русски: "Какие у вас здесь классные болельщики! Мы проигрываем, а они кричат "Львовцы". – "Старик, расслабься. То не "львовцы", то "овцы".

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Не всегда болельщики были правы. Но люди заплатили деньги, пришли на стадион. Кстати, не всегда, когда мы проигрывали, они кричали "овцы". Кричали тогда, когда видели, что команда не отдается игре полностью. Понятно, что нам далеко до английских болельщиков, которые всегда поддерживают своих – даже когда те проиграют. Мы еще на этапе становления культуры. С нашими бедами это еще будет нескоро. Но мы часть Европы, поэтому догоним быстро".

Полное интервью можно прочесть на Футбол 24 или посмотреть в YouTube-канале издания.

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