"У мене дуже погана новина для вболівальників Карпат, якщо говорити про перспективи. УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником тих старих Карпат. Якщо вони визнані спадкоємцем, то повинні виплачувати ті старі борги. Як мені говорять, мова йде приблизно про 8 мільйонів. Євро чи доларів – не суть важливо.

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Це величезна сума. Треба віддавати борги. Карпати подали апеляцію, але обізнані люди кажуть, що шансів там практично немає. Кольори, стадіон – все те саме. Головне – емблема, де вказаний рік заснування 1963. У нинішнього власника Карпат Володимира Матківського є два варіанти. Або виплачувати ці колосальні борги попередників, або кидати всю цю справу.

Розумієте, що за борги спочатку дають трансферний бан. Потім, якщо борги не погашають – знімають очки. Далі позбавляють професіонального статусу. Зараз ніхто не розуміє, в якій ситуації Карпати. У клубу були амбітні плани. Маркевич не приховує, що взимку на ринку планував працювати з прицілом на УПЛ. Відкидаючи цю історію з боргами, я би впевнено говорив, що Карпати заходять в УПЛ із претензіями повторити те, що зараз роблять Полісся і Кривбас.

Якщо ж взимку на клуб повісять трансферний бан, то насамперед дуже важливо зберегти нинішній склад. Бо новачків зареєструвати не дозволять. Наскільки я чув, Володимир Матківський начебто готовий виплачувати борги попередників. Але, з іншого боку, юридично грамотні люди стверджують, що в такому випадку можуть виникнути суперечки іншого роду.

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УЄФА визнає ці Карпати правонаступником старих Карпат, власниками яких були Димінський і Коломойський. Матківський, погоджуючись виплачувати ці борги, таким чином визнає, що ці Карпати є правонаступником Карпат Димінського і Коломойського. Відповідно, що заважає їм дочекатися, поки борги будуть погашені, виступити з претензіями: "Пане Матківський, ми вам свій клуб не продавали. Повертайте нам наше, це ж наше". Це теорія, логічний ланцюжок. Не факт, що так буде, але логіка в цьому є.

І ще один момент. Я точно знаю, коли йшла мова про відродження Карпат, коли заговорили про повернення емблеми, багато хто попереджав, що це може стати помилкою. Навіть я говорив з Андрієм Тлумаком і запитував про це. Пригадую його слова: "Ми консультувалися з кваліфікованими юристами. Нас запевнили, що все буде нормально". А вийшло ненормально", – поділився Вацко у програмі Вацко Live.

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