Карпаты – Динамо: анонс матча УПЛ

Карпаты открывают сезон во Львове матчем против киевского Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Начало в 19:00, телетрансляция на канале "УНИАН" или на канале "Футбол 1". Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Прежде чем перейти к описанию подготовки команд к сезону, их плюсов, минусов и перспектив, следует уделить внимание очередному цирку в украинском футболе. Карпаты, которые голосовали за единый пул, вчера неожиданно приняли решение выйти из него, подписав контракт с "плюсами". Это может поставить легитимность голосования за пул под сомнение, но прямо сейчас главным вопросом является трансляция матча с Динамо – он стоит как в сетке "Футболов", так и в программе "УНИАН". Похоже, битве командн на поле будет предшествовать битва трансляторов, поэтому лучше не ждать развязки по ТВ, а приходить на стадион.

Статистика противостояния Карпат против Динамо

Всего: 57 матчей, 6 побед Карпат, 11 ничьих, 40 побед Динамо, разница мячей 36-105.

В Премьер-лиге 50 матчей (+6, =11 -33, 35-94)

Карпаты перед началом прошлых сезонов регулярно называли претендентом на Лигу Европы, однако затем, ближе к зиме, начиналась борьба за выживание. В этом году завышенных ожиданий никто не даст, а вот вторая шестёрка будет вполне вероятной – львовяне провели слишком масштабную чистку состава, компенсировав потери не намного более сильными исполнителями. Впрочем, в рамках УПЛ подобные перестановки не выглядят особенно критично. У конкурентов порой не хватает игроков на скамейку запасных, а тут целую трансферную кампанию провели – грех жаловаться.

Из плюсов новых Карпат можно выделить неплохую оборону. В шести матчах на сборах львовяне пропустили всего два гола – от Шевардени (победа 2:1) и Колоса (поражение 1:0). Результативность повысилась только в последних двух поединках межсезонья, а вот в первых четырёх подопечные Александра Чижевского забили лишь четыре мяча. Впрочем, следует понимать, что это совсем не показатель силы команды, ведь на сборах никто не играет на результат.

Предыдущий матч Карпат против Динамо

08.12.2018. 18-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Карпаты – Динамо – 0:4.

Голы: 0:1 – В. Цыганков (28), 0:2 – В. Цыганков (49), 0:3 – Б. Вербич (60), 0:4 – В. Цыганков (90+1).

Еще один вопрос, который встаёт перед Карпатами в сезоне – сколько они поменяют тренеров? В прошлом году Олега Бойчишина сняли с должности уже в августе, хотя у него был неплохой опыт работы с довольно сильным коллективом – что же тогда будет с Александром Чижевским при его несыгранной основе? Возможно, матч против Динамо серьёзно повлияет на общее количество наставников в течение сезона, ведь в случае хорошей игры снимать действующего коуча настолько рано не будет смысла (или повода). Хотя, мы говорим о Карпатах, где возможно все.

Динамо перед началом сезона получило неплохую разминку в Суперкубке, где неожиданно удалось переиграть Шахтер. Футбольные болельщики и эксперты так и не определились, чего в этом успехе было больше – победы "динамовцев" или поражения "горняков"? Похоже, было и то, и другое: киевляне проявили хорошее функциональное состояние, неплохо работали в переходных фазах и прекрасно использовали ошибки, а Александр Хацкевич ещё и поразил удачными заменами – дончане же перестреляли соперника по ударам и выглядели организованнее, однако быстро "подсели" в физике и допустили глупые ошибки.

Лучшие бомбардиры противостояния Карпат и Динамо

Карпаты: Батиста – 3, Иван Гецко – 2, Леонид Ковель – 2, Сергей Мизин – 2, Андрей Покладок – 2, Марьян Швед – 2.

Динамо: Максим Шацких – 7, Исмаэль Бангура – 6, Виктор Цыганков – 6, Сергей Ребров – 5, Валентин Белькевич – 4, Горан Гавранчич – 4, Олег Гусев – 4, Браун Идейе – 4, Виктор Леоненко – 4, Андрей Ярмоленко – 4.



В Премьер-лиге

Карпаты: Батиста – 3, Иван Гецко – 2, Леонид Ковель – 2, Сергей Мизин – 2, Андрей Покладок – 2, Марьян Швед – 2.

Динамо: Максим Шацких – 7, Исмаэль Бангура – 6, Виктор Цыганков – 6, Сергей Ребров – 5, Браун Идейе – 4, Андрей Ярмоленко – 4.

В целом, Классическое выявило форсированную подготовку Динамо под квалификацией ЛЧ, однако качество данного компонента может быть подорвано не слишком удачными сборами. Половину межсезонья из-за травмы пропустили Вербич, Соль и Дуелунд, ни в одном поединке не сыграл Виктор Цыганков, а главный тренер при этом жаловался на качество полей – они были то слишком политые, то сухими. Как следствие, чего-то нового в игре "динамовцев" во время подготовки так и не было замечено – собственно, и Суперкубок мало чем отличался от традиционных матчей команды Хацкевича.

Из плюсов следует выделить игру киевлян в обороне. На сборах они несколько раз допускали фейлы, однако в целом это было крайне убедительно. Особенно выделяется Бурда, который в матче против Шахтера умудрился стать лучшим футболистом по индексу Instat. Ещё одним плюсом можно назвать появление чистого опорника Кадири – он очень круто отбирает, хотя вследствие проблем при передачах ганец пока выглядит опцией, а не основным вариантом в центр поля. То же самое можно сказать о Караваеве, который не может быть заменой Цыганкова в плане креатива, но со своей работоспособностью серьёзно поможет в УПЛ и при ротации.

Кадровая ситуация

У Карпат предусмотреть стартовый состав на Динамо непросто. Практически со 100-процентной вероятностью не сыграет Кристиан Понде, однако точно готов выйти Алексей Гуцуляк – универсал успел восстановиться от травмы. В воротах явно наигрывался Пидкивка, защита и нападение также угадываются, а вот комбинации в средней линии возможны всякие.

У Динамо главная проблема – травмы. Очень сомнительно, что на поле появятся Фран Соль и Миккель Дуелунд, которые пропускали Суперкубок из-за травм. Существуют серьёзные вопросы по Виктору Цыганкову, который уже давно работает в общей группе, но имеет ограничения по тренировочному процессу. Он также не играл с Шахтером, но готовился на Карпаты. Осторожному Хацкевичу более свойственным кажется решение поберечь капитана – впереди Брюгге. Также могут предоставить отдых Вербичу, который пока не готовому играть 90 минут.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Динамо

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Якимец – Вербный, Клёц – Ди Франко, Ременюк, Гуцуляк – Карпенко

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Караваев, Гармаш, де Пена – Беседин

"Изюминки" матча:

– Динамовцы не знают поражений в Премьер-лиге с 3 декабря прошлого года в течение 16-ти игр: +12=4.

– Домашняя безвыигрышная серия Карпат во встречах с Динамо длится 9 игр =2-7.

– 35-й гол в чемпионатах может забить Виктор Цыганков (Динамо Киев).

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Вариантов развития этого матча много. В любом из них "львы" должны быть чрезвычайно мотивированными – атмосфера праздника открытия сезона на родном стадионе должна этому способствовать. Далее всё зависит от формы киевлян: они ещё не вышли на пик формы и имеют кучу травмированных, поэтому вполне могут "подсесть" в физическом плане – впрочем, их форма явно посильней, чем у других команд УПЛ. Вероятно, последний фактор вместе с несыгранностью львовян и принесет Динамо победу, однако простой она точно не будет.