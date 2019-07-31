Карпати офіційно вийшли з єдиного телепулу – відомий транслятор матчів львів'ян

Карпати офіційно підтвердили, що в сезоні 2019/20 матчі "зелено-білих" транслюватимуть телеканали "2+2" та УНІАН.

Офіційними трансляторами матчів Карпат у сезоні 2019/20 стануть телеканали "2+2" та УНІАН. Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті львівського клубу.

"Наш клуб неодноразово висловлював позицію щодо єдиного телевізійного пулу та щодо комерційної пропозиції від каналів-трансляторів. Ми все ж виступали за єдність, тому на зборах Ліги віддали свій голос "за" створення телепулу, однак, на виході отримали суму удвічі меншу, аніж було озвучено раніше.

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Причина дуже проста – чотири клуби не вступили до пулу, тож канал-транслятор зменшив свою пропозицію на 50%. Відповідно, ті клуби, які залишилися у пулі, замість можливості поповнити свій бюджет отримали недоїдки. Оскільки фінансової вигоди від контракту з УПЛ не спостерігалося, наш клуб був змушений пристати на альтернативну пропозицію, при тому цікавішу з комерційної точки зору. Ми побачили, що керівництво 2+2 максимально зацікавлене до співпраці з Карпатами, готове до діалогу та компромісу.

Ми звернулися до УПЛ із листом, де не лише пояснили свою позицію, але й запропонували вихід із незручного становища. Зокрема, ми запропонували пану Грімму залишити телевізійні права клубам ще на один сезон, а цей рік витратити на максимально глибоке занурення в нюанси українського футболу та більш конструктивне спілкування із клубами, що дасть можливість викристалізувати таку пропозицію щодо телепулу, яка б влаштувала усі сторони, тобто усі клуби.

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Ми вважаємо, що інший шлях неодмінно погіршить і без того хитку ситуацію в нашому футболі, де окрім чвар та взаємних звинувачень, на жаль, знаходиться дуже мало місця для конструктивного спілкування та взаєморозуміння. Сподіваюся, що пан Грімм скористається цією порадою і зможе зробити те, для чого він, власне, і запрошений – допомогти клубам заробляти гроші", – заявив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

Нагадаємо, раніше матчі Карпат повинні були транслювати телеканали "Футбол 1/2".

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