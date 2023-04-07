Львовские Карпаты завершили свое сотрудничество с Joma, которая оскандалилась из-за питерского Зенита.

Карпаты объявили о начале сотрудничества с компанией Nike после скандала с Joma. Львовяне уже презентовали новую форму, которая сделана в зеленом цвете.

Карпаты отказались от соглашения с производителем формы, который продолжает работать с россиянами

"В кратчайшие сроки мы сменили технического партнера, и основная команда уже завтра выйдет на матч Первой лиги в форме американского бренда", – говорится в сообщении на официальной Facebook-странице.

Напомним, что не так давно Карпаты разорвали свое соглашение с компанией Joma, которая, несмотря на войну, развязанную Россией, продолжает сотрудничать с оккупантами. Так, разработчик подготовил новую форму для питерского Зенита и даже подготовил отговорку.

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