Львівські Карпати завершили свою співпрацю з Joma, яка оскандалилась через пітерський Зеніт.

Карпати оголосили про початок співпраці з компанією Nike після скандалу з Joma. Львів'яни вже презентували нову форму, яка зроблена в зеленому кольорі.

Карпати відмовилися від угоди з виробником форми, який продовжує працювати з росіянами

"В найкоротші терміни ми змінили технічного партнера, і основна команда вже завтра вийде на матч Першої ліги у формі американського бренду", – йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що не так давно Карпати розірвали свою угоду з компанією Joma, яка, попри війну, розв'язану Росією, продовжує співпрацювати з окупантами. Так, розробник підготував нову форму для пітерського Зеніта та навіть підготував відмовку.

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