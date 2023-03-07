УАФ на своей странице в Facebook сообщила, что Joma отрицает свое сотрудничество с питерским Зенитом. Российский клуб на днях выпустил новую форму, на которой был нанесен и логотип испанской компании.

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"Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси. У нас нет прямого контакта – ни коммерческого, ни спонсорского – с каким-либо профессиональным клубом оттуда, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы Зенита.

Почему российский клуб представил форму именно компании Joma? Футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где мы не имеем никакого контроля", – говорится в пояснении.

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