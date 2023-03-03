"ФК Карпаты сменил поставщика спортивной формы и экипировки всех клубных команд. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma о прекращении работы на российском рынке. В течение нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и в феврале остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось самым оптимальным.

Технический спонсор сборной Украины разработал форму для Зенита – обещания оказались пустыми

Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike с российского рынка. Отметим, что недавняя презентация новой формы от Joma одной из команд из страны-террориста в очередной раз подтвердила правильность решения менеджмента клуба Карпаты", – говорится в сообщении на официальном сайте "львов".

Напомним, что сегодня питерский Зенит презентовал новую форму, которую разработала компания Joma. Интересно, что она же является техническим спонсором сборной Украины.

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