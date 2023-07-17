Очередной день межсезонья подарил 2 спарринга с участием украинских клубов.

Летнее межсезонье, товарищеские матчи

Карпаты – Верес – 2:1

Голы: Подлепенец, 42, Галенков, 88 – игрок на просмотре, 49

Александрия – СК Полтава – 2:0

Голы: Шулянский, Скорко

Карпаты выиграли шестой спарринг подряд. После разминки на любителях подопечные Мирона Маркевича взялись за клубы УПЛ. Ранее "львы" разобрались с Кривбассом и Металлистом, а теперь настал черед Вереса.

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Подлепенец вывел Карпаты вперед в конце первого тайма, но Верес после отдыха ответил голом находящегося на просмотре бразильца. Победу праздновала команда Маркевича благодаря точному удару Галенкова.

Александрия тоже мощно идет на сборах. "Желто-черные" выиграли 5 товарищеский матч подряд. Очередной жертвой стала перволиговая Полтава. Голы в активе 2 воспитанников Динамо – Артема Шулянского и Даниила Скорко.

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