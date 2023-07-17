Черговий день міжсезоння подарував 2 спаринги за участю українських клубів.

Літнє міжсезоння, товариські матчі

Карпати – Верес – 2:1

Голи: Підлепенець, 42, Галенков, 88 – гравець на перегляді, 49

Олександрія – СК Полтава – 2:0

Голи: Шулянський, Скорко

Карпати виграли шостий спаринг поспіль. Після розминки на аматорах підопічні Мирона Маркевича взялися за клуби УПЛ. Раніше "леви" розібралися з Кривбасом та Металістом, а тепер настала черга Вереса.

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Підлепенець вивів Карпати уперед наприкінці першого тайму, але Верес після відпочинку відповів голом бразильця, який перебуває на перегляді. Перемогу таки святкувала команда Маркевича завдяки точному удару Галенкова.

Олександрія також потужно йде на зборах. "Жовто-чорні" виграли 5 товариський матч поспіль. Черговою жертвою стала першолігова Полтава. Голи в активі 2 вихованців Динамо – Артема Шулянського і Данила Скорка.

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