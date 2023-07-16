Товарищеский матч 16 07 2023

Динамо – Арис – 4:0

Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1

Динамо: Бущан (Нещерет, 79) – Тымчик (Малыш, 79), Попов (Боль, 79), Биловар (Дячук, 79), Дубинчак – Сидорчук (Андриевский, 67), Шапаренко (Шепелев, 67) – Леднев (Н. Волошин, 61), Буяльский (Царенко, 67), Кабаев (Диалло, 61) – Бенито (Караваев, 67)

Уже на 65 секунде Биловар, который прошлый сезон проводил на Кипре в аренде, проиграл дуэль на втором этаже после подачи углового, но соперник пробил куда-то в направлении аута. Без Ярмоленко, который не попал даже в запас, тяжеловато с креативом на старте встречи. А вот у своих ворот Динамо пропускает угловой теперь уже с левого фланга. И снова 191-сантиметровый Биловар позволил себя переиграть на втором этаже – снаряд пролетел мимо правой стойки. А вот и классная атака от своей вратарской. Бущан под давлением вывел мяч через пас, Дубинчак и Шапаренко разогнали, однако последняя разрезная передача Буяльского на Бенито получилась не очень, так что пришлось фолить в нападении.

Динамо – Арис: онлайн-трансляция матча (видео) – большая потеря для Луческу

Нигерийский "девятка" с украинским "десяткой" поменялись местами. Бульяский после паса партнера по атаке обвел голкипера и попал в стойку с острого угла – офсайд. Слишком часто киприоты ловят динамовцев на офсайдах. Регулярно подводит украинцев последний пас, хотя Арис не оказывает какого-то заоблачного сопротивления. Агрессивный прессинг на чужой половине также не удается развить в собственные моменты. Жесткая игра. Тымчик не смог вбросить аут из-за боли в руке, Шапаренко получил по ногам и с криком упал на газон. Дубинчак элегантно обыгрался с Николаем – левого защитника также грубо скосили. Шапаренко и Бенито эмоционально высказывают претензии соперникам.

Нигерийцу также досталось – неудачное приземление после того, как соперник подставился в верховой борьбе. Эффект Ярмоленко? Кабаев начал демонстрировать гораздо более интересную игру впереди в прошлых спаррингах, но сегодня очень много неудачных действий, как вот на удивление неточная попытка перевода на противоположный край. Сидорчук ценой желтой срывает острую контру, а ведь перед тем Дубинчака завалили на половине Ариса – странное сегодня и судейство. Полное отчаяние на правом фланге Динамо. Ничего не клеится у Тымчика и Леднева в атаке. Зато легко пропускают в свою штрафную после банальной стеночки. Отработал Дубинчак, который прилетел не на свой край, но удар прошел – над ближней перекладиной.

Луческу эмоционально ругается на кого-то, и под эти крики румынского тренера Киев создает лучший момент за почти 40 минут матча. Вынесли от линии штрафной, Кабаев зацепился и отдал за спины, Буяльский не прошил голкипера. В конце же первого тайма в чужой трети Сидорчук включил жесткий прессинг из-за спины своего визави по опорной зоне Моргана Брауна. Воспитанник Лестера упал и начал апеллировать к судье, однако капитан Динамо продвинулся с мячом и сам же решил судьбу эпизода. Соперник огрызнулся лишь двумя дальними ударами.

В начале второй половины вратарь Ариса отдал пас на Буяльского, который разыграл через Бенито и Шапаренко. Казалось, что последние двое перемудрят, но Николай отдал таки ассист в центр, а новый центрфовард киевлян (в прошлом сезоне нигериец действовал на фланге) пробил под перекладину. Начали острее разыгрывать и стандарты. Шапаренко запустил с угла поля под дальний удар Сидорчуку – эффектно, хоть и несколько неточно. Матч обоюдных ошибок, в котором Арис частенько привозит на ровном месте. Бущан выбил, голкипер киприотов очень высоко сыграл на перехвате, но дал Буяльскому возможность пробить с центра поля – мимо кассы.

Попов и Шапаренко неплохо продвигают мяч диагоналями на левый край. Кабаев финтит и отдает передачи пяточками, Дубинчак неутомимо носится от ворот к воротам, занимая одну из самых высоких позиций. Леднев такой создал сказочный момент, мягко подав на Буяльского. Виталий и здесь с убийственного расстояния пробил в голкипера. Почти сразу же двойная замена от Луческу, Назар Волошин и Самба Диалло освежают фланги атаки. Браун стреляет метров с 25 в перекладину, затем добавляет выше ворот – почти исправился 23-летний англичанин за голевой привоз.

Еще несколько замен. Караваев выходит справа впереди, Волошин перемещается на позиции центрального нападающего. Беловар тушит пожары в центре своей штрафной и упускает возможность довести счет до разгромного. Андриевский подал с правого края, Кристиан лишь немного не дотянулся. Андриевский перехватил в центре и мгновенно забросил вперед. Волошин эффектно вытащил на себя защитника, но пропустил, Караваев мягко забросил в правый угол. И только стойка смазала зрелищный эпизод.

Играют киевляне с соперником, вдохновенный второй тайм, в котором киприоты дают себя разрывать на контрах и переходных фазах. Царенко разогнал атаку, обыгрался с Караваевым и пробил минимально мимо. Волошин издали попал где-то в ту самую точку. Крутая атака на 88 минуте. Диалло разобрался с соперниками слева, Шепелев подхватил, через Малыша и Караваева удалось доставить снаряд во вратарскую, где Волошин удивительно эффектно с лета прошил голкипера. А уже за несколько секунд до конца встречи Караваев снова нацеленно прострелил с правого края, и Волошин прошил кипера так, будто всю жизнь играл центрфорварда. Дубль голов и ассистов игроков, вышедших на замену.

Ярмоленко не стоит брать пример, аномалия Реброва – 7 игроков сборной Украины, которые после Европы доигрывали на родине