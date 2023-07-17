Бывший форвард львовского клуба Богдан Грещак скончался в возрасте 79 лет, сообщил журналист Александр Паук.

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Взрывной нападающий начинал карьеру в тернопольском Авангарде, затем два года отбегал за львовский СКА, где стал чемпионом Украины. Грещак получил повышение в московский ЦСКА, но тяжелые травмы не дали закрепиться. Решение реанимировать карьеру на Родине оказалось вполне оправданным. За 6 лет во львовских Карпатах провел 169 матчей и забил 24 гола.

Грещак был в составе легендарной команды "львов", выигравшей Кубок СССР в 1969 году. Также имеет 3 матча и один гол за олимпийскую сборную Союза. Форвард завершил карьеру всего в 29 лет, а затем тренировал детские и юношеские команды.

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