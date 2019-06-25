УПЛ оказалась вне топ-10 чемпионатов Европы по трансферной стоимости игроков

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые выступают в главных дивизионах европейских чемпионатов. По итогам сезона 2018/19 Украинская Премьер-лига не попала в топ-10 первенств Старого света.

Украинская Премьер-лига заняла 11 место в Европе по суммарной трансферной стоимости игроков из высших дивизионов по итогам сезона 2018/19. До топ-10 очень далеко – более 200 млн евро. Соответствующее исследование провелTransfermarkt.

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Общая стоимость 302-х футболистов из 12-ти команд УПЛ составила 331,5 млн евро – в среднем каждый игрок элитного дивизиона нашего чемпионата стоит чуть больше миллиона евро. Стоит отметить, что все чемпионаты, которые заняли высшие места, имеют большее количество команд в элитном дивизионе: по 16 – в Бельгии и России, во всех остальных – по 18 или 20 команд.

Стоит отметить, что средний возраст игроков УПЛ составил 25,7 года – среди топ-15 лучший показатель только в Нидерландах (24,8), Бельгии (25,4), Австрии (25,1), Швейцарии (25,4) и Дании (25,2). Такой же средний возраст и у футболистов из французской Лиги 1 – также 25,7.

А вот по количеству легионеров элитному дивизиона чемпионата Украины нет равных – в УПЛ в прошлом сезоне было только 22,8% игроков из других стран. Ближе всего к Премьер-лиге подобралась Австрия – 29,8% легионеров.

Самым дорогим клубом УПЛ в сезоне 2018/19 стал Шахтер – 28 его футболистов в сумме стоят 137,7 млн евро. Второе место у Динамо – 95,7 млн (29 игроков), третье – у Зари (27 исполнителей, 15,6 млн). К слову, Динамо стало самой молодой командой УПЛ 2018/19 – средний возраст игроков "бело-синих" составил 24,4 года.

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На другом полюсе две команды из города Льва – Карпаты (21 игрок, 7,2 млн евро) и Львов (19 футболистов, 6,7 млн).

Что касается лидеров рейтинга, то на вершине списка достаточно прогнозируемо оказалась АПЛ. 565 футболистов, представляющих 20 команд, в общем стоят чуть больше 9 млрд евро. К слову, именно в Английской Премьер-лиге наибольший процент легионеров – 63,9% (среди них и наши Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко).

Второе место у испанской Ла Лиги – 5,81 млрд евро (480 футболистов). Третья позиция – у итальянской Серии А (519 игроков, 4,91 млрд евро).

Далее идут немецкая Бундеслига (4,63 млрд), французская Лига 1 (3,56 млрд), португальская Примейра (1,23 млрд), голландская Эредивизия (1,20 млрд), российская Премьер-лига (964 млн), бельгийская лига Жюпиле (765,5 млн) и турецкая Суперлига (553 млн).

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