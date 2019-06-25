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Карпаты объявили о трансфере хорватского защитника Прце

11:45 26 Читати українською
Карпаты объявили о трансфере хорватского защитника Прце
Франьо Прце / фото: ФК Карпаты

"Львы" пополнили свой состав хорватским защитником Франьом Прце.

Карпаты подписали с 23-летним хорватом контракт сроком на 3 года, сообщает пресс-служба львовян.

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Ранее воспитанник Хайдука выступал за итальянские Лацио, Салернитану и Брешию. Прошлый сезон Прце провел на Кипре, защищая цвета Омонии, где сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

Франьо преимущественно играет на позиции центрального защитника, но при необходимости также может закрыть левый фланг обороны.

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«Леви» поповнили свої ряди хорватським захисником Франьом Прце @franjoprce . Раніше оборонець виступав на Батьківщині, а також в Італії та на Кіпрі. Тривалість контракту – 3 роки. ⠀ ДОВІДКА ⠀ Франьо ПРЦЕ ⠀ • Народився 7 січня 1996 року в місті Чапліна (Боснія і Герцеговина). • Національність – хорват. Вихованець сплітського «Хайдука». • У 18-річному віці підписав контракт з італійським «Лаціо», виступав за юнацьку команду римлян. • В січні 2016-го року був орендований «Салернітаною», яка грала у Серії Б. Згодом повернувся з оренди у «Лаціо» і у жовтні того ж року дебютував у елітному італійському дивізіоні в матчі з «Торіно». • На початку 2017-го року був орендований «Брешією», а через рік вирушив у оренду на Батьківщину в клуб «Істра 1961». Влітку 2018-го підписав контракт з кіпрською «Омонією», у складі якої виступав донедавна. • Викликався до юнацької та молодіжної збірних Хорватії. ⠀ #fckl #новини_карпат #WelcomeToPride

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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