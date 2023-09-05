Главный тренер Карпат Мирон Маркевич инициировал создание в клубе скаутского отдела, который сосредоточится на поиске футболистов для усиления детских команд и основу, сообщает официальный сайт "львов".

"Это самый сложный человек, с которым я общался": Кополовец назвал самого одиозного президента клуба УПЛ

Руководителем селекционной службы будет Анатолий Пташник. В свое время он работал агентом и скаутом, а затем занимался селекционной деятельностью в шведских клубах Сундсвалль и Эстерсунд (здесь сотрудничал с экс-тренером Челси Грэмом Поттером).

Помогать Пташнику будет легендарный для Карпат Михаил Кополовец. В его обязанности будет входить поиск новых футболистов и участие в процессе комплектации команды. Кроме них в селекционный отдел вошли также Андрей Кудырко и Андрей Габян.

Напомним, Кополовец выступал за Карпаты с 2007-го по 2015-й гг. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы в сезоне 2010/11. Сейчас бывший спортивный директор Миная является помощником депутата Закарпатского областного совета Андрея Шекеты.

"Побачимося у судах, пане Маркевичу!": вогняна відповідь агента Білейчука на заяву головного тренера Карпат