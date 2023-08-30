"Это самый сложный человек, с которым я общался в своей жизни. Но я всегда находил с ним общий язык. Расскажу одну историю.

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Был момент, когда мне нужна была операция, которая стоила 12 тысяч евро в Германии. Дыминский говорит: "Зачем тебе эта Германия, пусть в Винниках прооперируют". Я на эмоциях говорю: "Если не хотите давать денег, то я сам оплачу операцию".

Мои слова его очень оскорбили – какой-то ноунейм осмелился ему такое сказать. Он меня выгнал из кабинета, а потом через час звонит: "Хорошо, я заплачу за твою операцию в Германии", – рассказал Кополовец в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Дыминский был президентом Карпат с 2001 по 2020 годы.

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