Головний тренер Карпат Мирон Маркевич ініціював створення у клубі скаутського відділу, котрий зосередиться на пошуку футболістів для підсилення дитячих команд та основу, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Керівником селекційної служби буде Анатолій Пташник. Свого часу він працював агентом та скаутом, а згодом займався селекційною діяльністю у шведських клубах Сундсвалль та Естерсунд (тут співпрацював з екс-тренером Челсі Гремом Поттером).

Допомагатиме Пташнику легендарний для Карпат Михайло Кополовець. До його обов'язків входитиме пошук нових футболістів та участь у процесі комплектації команди. Окрім них до селекційного відділу ввійшли також Андрій Кудирко та Андрій Габ'ян.

Нагадаємо, Кополовець виступав за Карпати з 2007-го по 2015-й р. Разом із клубом виходив до групового етапу Ліги Європи у сезоні 2010/11. Нині колишній спортивний директор Миная є помічником депутата Закарпатської обласної ради Андрія Шекети.

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