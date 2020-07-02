Карпаты не поедут на второй матч с Мариуполем и будут исключены из УПЛ, – журналист

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно ситуации в лагере "зелено-белых".

"Карпаты сообщили Мариуполю, что не приедут к ним в гости и на второй матч, который должен состояться в ближайшую субботу. Поэтому вторая неявка и, соответственно, это конец.

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Львовский клуб экстерном исключают из чемпионата. Печальная реальность", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. "Львы" с 15-ю очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.

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