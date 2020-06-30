Карпаты – Мариуполь: матч официально отменен

Карпаты не смогли решить свои проблемы, которые помешали выехать в Мариуполь на матч 24 тура УПЛ.

Перенесенный на 1 июля поединок не состоится, информирует официальный сайт УПЛ.

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Карпаты не смогли найти средства для выезда в Мариуполь, который должен был принимать формально гостевую игру азовцев. Дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала львовян, что согласно Регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Напомним, Карпаты являются главным аутсайдером Премьер-лиги. После 24-х сыгранных матчей "зелено-белые" набрали лишь 15 очков и погрязли в зоне вылета с 8-очковым отставанием от Львова.

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