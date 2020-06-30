Для Львова важно, чтобы Карпаты были и играли в УПЛ, – Садовой

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, почему Карпаты не смогут рассчитывать на финансовую помощь от города.

"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций Карпат. Я дал четкое понимание – для Львова принципиально важно, чтобы Карпаты были и играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем, но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

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Поэтому стоит задача, чтобы владельцы нашли понимание, а футболисты имели гарантированное финансирование. А владельцев там двое: Смалийчук, кажется, фамилия первого, потом есть Коломойский, владеющий второй частью через другие структуры.

У нас нет таких планов, потому что сегодня мы видим, что происходит из-за коронавируса. У нас поступления упали очень серьезно. Мы хотели выступить в статусе гаранта поиска компромисса и создание народной команды, включить город. Но сегодня это вряд ли возможно, учитывая, что владельцы между собой пока ищут диалог. Найдут - будем поддерживать и делать все необходимое", – поделился Садовой в комментарии YouTube-канала Львовского горсовета.

Добавим, что Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего матч против азовцев официально отменен. Существует риск, что "львам" вообще придется сняться с текущего розыгрыша УПЛ.

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