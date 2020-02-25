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Карпаты надеются организовать общее собрание участников клуба – есть одна проблема

18:51 105 Читати українською
Карпаты надеются организовать общее собрание участников клуба – есть одна проблема
Ростислав Ящишин / Сайт Карпат

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал о планах встречи всех инвесторов клуба.

"На 16 марта запланировано очередное (ежегодное) общее собрание, куда приглашены представители обеих компаний, являющихся участниками клуба.

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Мы ждем, что представители компании "Кристалл Холдингз" появятся, и мы сядем за стол переговоров. Проблема в том, что в течение восьми лет такие сборы не происходят из-за отсутствия другой стороны", – цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, 13 февраля депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании Народной команды Карпаты. Клуб уже подготовил соответствующие документы, но пока неизвестно, кто именно будет уполномоченным ответственным лицом.

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Карпаты Карпаты Ростислав Ящишин
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