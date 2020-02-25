Карпати сподіваються організувати загальні збори учасників клубу – є одна проблема

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про плани зустрічі усіх інвесторів клубу.

"На 16 березня заплановано чергові (щорічні) загальні збори, куди запрошено представників обох компаній, які є учасниками клубу.

Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке

Ми чекаємо на те, що представники компанії "Крістал Холдингз" з’являться, і ми сядемо за стіл переговорів. Проблема в тому, що протягом восьми років такі збори не відбуваються через відсутність другої сторони", – цитує Ящишина офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати. Клуб вже підготував відповідні документи, але поки невідомо, хто саме буде уповноваженою відповідальною особою.

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