В воскресенье в 11-м туре второго по силе дивизиона состоялось четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 11-й тур

Группа А

Полесье – Нива Т – 2:1

Голы: Грицук, 39 (п.), Шастал, 45+1 – Соколов, 68

Карпаты – Диназ – 3:2

Голы: Когут, 38, Кожанов, 64 (п.), Репета, 90 – Богунов, 9, Мораренко, 77

Группа Б

Горняк-Спорт – Кремень – 1:2

Голы: Громенко, 37 – Азизов, 39, Фальковский, 78

Полтава – ЛНЗ – 0:1

Гол: Галенко, 34

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В группе А Полесье укрепило лидерство обыграв тернопольскую Ниву. Подопечные Юрия Калитвинцева вышли вперед в конце первого тайма – Хруставка завалил Будковского, буквально выпрыгнув ему на спину, и арбитр назначил пенальти. Грицук паненкой вывел житомирян вперед. В добавленное время Шастал оказался одним из многих, кто добивал по воротам после углового розыгрыша, и после удара которого сфера все-таки влетела в сетку. Соколов в середине второй сорокапятиминутки головой удачно замкнул навес в штрафную и сократил отставание, но на большее тернополян не хватило. Победа принесла Полесью 31 очко и укрепила их лидерство в турнирной таблице, Нива с 15 пунктами четвертая.

Карпаты добыли победу над Диназом. Львовяне пропустили первыми уже на 9-й минуте: Мораренко решился на дальний удар, мяч задел голову Богунова, сменил траекторию, дезориентировав кипера "львов", и влетел в сетку. В конце тайма Когут восстановил статус-кво, забросив обводным ударом сферу за воротник Коржуку. После перерыва Кожанов с пенальти (за игру рукой) вывел Карпаты вперед, однако Мораренко за 15 минут до окончания основного времени сравнял – Фастов не видел момента удара и не успел среагировать. На 90-й минуте сыграл вышедший на замену джокер Тлумака – Репета откликнулся на навес Кожанова и головой забил свой дебютный гол за "зелено-белых". Победа принесла Карпатам 25 очков и подняла на второе место группы А, Диназ с 9 пунктами шестой.

В группе Б Кремень на выезде одолел Горняк-Спорт. Хозяева вышли вперед в конце первого тайма – Громенко удачно сыграл на добивании, однако уже через две минуты получили ответный гол – Азизов со штрафного снял паутину с крестовины ворот соперника. В конце матча Фальковский с района одиннадцатиметрового расстрелял Коваленко, поставив точку во встрече. Как следствие, Кремень набрал 15 очков и поднялся на третью ступень, Горняк-Спорт с 6-ю пунктами последний.

В еще одном матче ЛНЗ одолел Полтаву. Судьбу поединка решил один гол, забитый в первом тайме. Галенко после заброса в штрафную головой перекинул сферу через вышедшего далеко из ворот голкипера. Набранные три очка закрепили ЛНЗ на вершине группы Б с 23 баллами, полтавчане с 12 очками пятые.

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