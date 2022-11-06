У неділю в 11-му турі другого за силою дивізіону відбулось чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 11-й тур

Група А

Полісся – Нива Т – 2:1

Голи: Грицук, 39 (п.), Шастал, 45+1 – Соколов, 68

Карпати – Діназ – 3:2

Голи: Когут, 38, Кожанов, 64 (п.), Репета, 90 – Богунов, 9, Мораренко, 77

Група Б

Гірник-Спорт – Кремінь – 1:2

Голи: Громенко, 37 – Азізов, 39, Фальковський, 78

Полтава – ЛНЗ – 0:1

Гол: Галенко, 34

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У групі А Полісся зміцнило лідерство обігравши тернопільську Ниву. Підопічні Юрія Калітвінцева вийшли вперед наприкінці першого тайму – Хруставка завалив Будківського, буквально вистрибнувши йому на спину, і арбітр призначив пенальті. Грицук панєнкою вивів житомирян вперед. У доданий час Шастал виявився одним з багатьох, хто добивав по воротах після розіграшу кутового, і після удару якого сфера таки влетіла у сітку. Соколов в середині другої сорокап'ятихвилинки головою вдало замкнув навіс у штрафний майданчик і скоротив відставання, але на більше тернополяни не спромоглись. Перемога принесла Поліссю 31 очко і зміцнила лідерство у турнірній таблиці, Нива з 15-ма пунктами четверта.

Карпати здобули перемогу над Діназом. Львів'яни пропустили першими вже на 9-й хвилині: Мораренко зважився на дальній удар, м'яч зачепив голову Богунова, змінив траекторію, дезорієнтувавши кіпера "левів", і влетів у сітку. Наприкінці тайму Когут відновив статус-кво, закинувши обвідним ударом сферу за комірець Коржуку. По перерві Кожанов з пенальті (за гру рукою) вивів Карпати вперед, однак Мораренко за 15 хвилин до завершення основного часу зрівняв – Фастов не бачив моменту удару і не встиг зреагувати. На 90-й хвилині зіграв джокер Тлумака – Репета, який вийшов на заміну, відгукнувся на навіс Кожанова і головою забив свій дебютний гол за "зелено-білих". Перемога принесла Карпатам 25 очок і підняла на другу сходинку групи А, Діназ з 9-ма пунктами шостий.

У групі Б Кремінь на виїзді здолав Гірник-Спорт. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – Громенко вдало зіграв на добиванні, однак вже за дві хвилини отримали гол у відповідь – Азізов зі штрафного зняв павутину з хрестовини воріт суперника. Наприкінці матчу Фальковський з району одинадцятиметрового розстріляв Коваленка, поставивши крапку у зустрічі. Як наслідок, Кремінь набрав 15 очок і піднявся на третю сходинку, Гірник-Спорт з 6-ма пунктами останній.

У ще одному матчі ЛНЗ здолав Полтаву. Долю поєдинку вирішив один гол, забитий у першому таймі. Галенко після закидання у штрафний майданчик головою перекинув сферу через голкіпера, який вийшов далеко з воріт. Набрані три очки закріпили ЛНЗ на вершині групи Б з 23-ма балами, полтавці з 12-ма очками п'яті.

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