Первая лига: Металлург расписал ничью с Черниговом, увеличив безвыигрышную серию до 7 матчей, Эпицентр одолел Мариуполь
В субботу состоялось два матча 11-го тура второго по силе дивизиона. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 11-й тур
Группа А
ФСК Маріуполь – Епіцентр – 0:1
Голы: Шевченко, 60
Группа Б
Чернигов – МФК Металлург – 0:0
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В группе Б Чернигов принимал МФК Металлург. Койдан мог выводить хозяев вперед уже на 10-й минуте, но коварный рикошет не позволил забить. Вскоре навес в штрафной запорожцев едва не завершился взятием ворот – Байда вышел далеко из рамки и кулаками выбил мяч, сферу подхватил Койдан, но замешкался с ударом.
Вовк в середине тайма подкручивал мяч в девятку, но каким-то чудом круглый обогнул рамку ворот. Вскоре ему снова не повезло – не попал в пустые ворота. Черниговцы продолжили давить, создав еще с десяток моментов, но сфера упорно не лезла в сетку. После перерыва гости добавили, но забить хотя бы гол ни одной из команд не удалось. Ничья принесла Чернигову шестую строчку группы Б и 12 очков, Металлург с 13 пунктами третий.
В группе А Эпицентр на выезде одолел ФСК Мариуполь. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Победа принесла хмельничанам 20 очков и закрепила на третьей строчке турнирной таблицы, Мариуполь с тремя пунктами – последний.
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