В субботу состоялось два матча 11-го тура второго по силе дивизиона. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 11-й тур

Группа А

ФСК Маріуполь – Епіцентр – 0:1

Голы: Шевченко, 60

Группа Б

Чернигов – МФК Металлург – 0:0

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В группе Б Чернигов принимал МФК Металлург. Койдан мог выводить хозяев вперед уже на 10-й минуте, но коварный рикошет не позволил забить. Вскоре навес в штрафной запорожцев едва не завершился взятием ворот – Байда вышел далеко из рамки и кулаками выбил мяч, сферу подхватил Койдан, но замешкался с ударом.

Вовк в середине тайма подкручивал мяч в девятку, но каким-то чудом круглый обогнул рамку ворот. Вскоре ему снова не повезло – не попал в пустые ворота. Черниговцы продолжили давить, создав еще с десяток моментов, но сфера упорно не лезла в сетку. После перерыва гости добавили, но забить хотя бы гол ни одной из команд не удалось. Ничья принесла Чернигову шестую строчку группы Б и 12 очков, Металлург с 13 пунктами третий.

В группе А Эпицентр на выезде одолел ФСК Мариуполь. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Победа принесла хмельничанам 20 очков и закрепила на третьей строчке турнирной таблицы, Мариуполь с тремя пунктами – последний.

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