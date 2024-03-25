Бразильський захисник Полісся Лукас Тейлор може продовжити кар'єру в Карпатах, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

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Контракт 28-річного оборонця з житомирцями завершується 30 червня 2024 року і футболіст серйозно розмірковує над пропозицією "левів", яка виглядає доволі "солідно" у фінансовому плані. До слова, Тейлору добре знайоме місто Лева – свого часу він виступав тут у складі Львова.

Зазначається, що влітку Карпати планують серйозно підсилитись перед потенційними виступами в УПЛ, обравши латиноамериканський вектор селекції (шеф-скаут львів'ян Гліб Корнієнко – один з головних фахівців по бразильських футболістах. Нині він мешкає у Сан-Паулу і безпосередньо на місці проводить скаутинг та селекцію для Карпат).

Нагадаємо, Тейлор вперше з'явився в Україні в липні 2018 року, прийшовши в оренду у Львів з Палмейраса. У січні 2020-го він став повноцінним гравцем СК Дніпро-1, перейшовши з португальського Ешторіла за 5 тисяч євро (за даними Transfermarkt). В липні 2021-го вільним агентом приєднався до ПАОКа, звідки відправлявся в оренду в Шахтар. У липні 2023-го "гірники" викупили Лукаса за 300 тисяч євро, однак не знайшли йому місця у складі.

З 1 вересня він перебував без команди. У жовтні 2023-го бразилець приєднався до Полісся, за яке у поточному сезоні у 9 матчах забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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