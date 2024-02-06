"У Лассины уже были две серьезные травмы в течение последних полтора сезона, поэтому нам следует быть осторожными. Но пока у него все прекрасно, он идеально проходит подготовку, выполняет то, чего мы от него требуем.

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Ежедневно работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью. Надеюсь, доведем его до нужных кондиций за четыре-пять недель. Сейчас мы стараемся этого достичь, но никогда нельзя знать заранее. Он прекрасно справляется, я поражен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане. Делаем большие шаги, чтобы Лассина набрал форму к концу сезона. Постараемся сделать важное дело для клуба", – цитирует Де Влисхауэра официальный сайт "горняков".

Напомним, Траоре перешел в Шахтер из Аякса летом 2021 года за 10 миллионов евро. В сентябре 2021-го он получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил больше года. В августе 2023-го у него диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра и прооперировали в Финляндии.

К слову, Лассина был включен в заявку дончан на Лигу Европы. Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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