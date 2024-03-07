"Насчет легионеров, то тут особо комментировать нечего, им еще надо пройти детальный медосмотр.

Полесье объявило об уходе легионера и назначении экс-скаута Шахтера

Если со здоровьем у них все будет в порядке, тогда предложим подписать контракт. Хотя стоит заметить, что антропометрические данные француза – впечатляют.

После закарпатского сбора несколько игроков продолжат готовиться в составе второлиговых Карпат-2. Впрочем, есть и приятное исключение. С нами в Ужгороде был 19-летний Александр Фетько из Карпат-2, произвел хорошее впечатление и он останется в основной команде", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, сейчас Карпаты проводят сбор в Ужгороде. В расположении команды уже находятся два потенциальных новичка – 19-летний бразильский форвард Ариэльсон (который накануне окончательно попрощался с Полесьем) и 26-летний французский вингер Джаред Хаса (последним клубом которого был Маккаби Петах-Тиква). 8 марта "львы" сыграют контрольный матч с Севлюшем и вернутся во Львов, где пройдет завершающий этап подготовки к весенней части сезона.

Карпаты оформили камбэк в спарринге с Нивой Т – стойка, перекладина, гол новичка и два незасчитанных мяча лидера