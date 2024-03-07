"Щодо легіонерів, то тут особливо коментувати нічого, їм ще треба пройти детальний медогляд.

Полісся оголосило про відхід легіонера та призначення екс-скаута Шахтаря

Якщо зі здоров'ям в них все буде гаразд, тоді запропонуємо підписати контракт. Хоча варто зауважити, що антропометричні дані француза – вражають.

Після закарпатського збору декілька гравців продовжать готуватися в складі друголігових Карпат-2. Втім, є й приємний виняток. З нами в Ужгороді був 19-річний Олександр Фетько з Карпат-2, справив добре враження і він залишиться в основній команді", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, нині Карпати проводять збір в Ужгороді. У розташуванні команди вже перебувають два потенційні новачки – 19-річний бразильський форвард Аріельсон (який напередодні остаточно попрощався з Поліссям) і 26-річний французький вінгер Джаред Хаса (останнім клубом якого був Маккабі Петах-Тіква). 8 березня "леви" зіграють контрольний матч з Севлюшем і повернуться до Львова, де пройде завершальний етап підготовки до весняної частини сезону.

Карпати оформили камбек у спарингу з Нивою Т – стійка, поперечина, гол новачка і два незараховані м'ячі лідера