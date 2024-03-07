Карпати готуються підписати двох легіонерів – Маркевич розповів про кадрову чистку в команді
Головний тренер "левів" Мирон Маркевич прокоментував підготовку команди до другої частини сезону.
"Щодо легіонерів, то тут особливо коментувати нічого, їм ще треба пройти детальний медогляд.
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Якщо зі здоров'ям в них все буде гаразд, тоді запропонуємо підписати контракт. Хоча варто зауважити, що антропометричні дані француза – вражають.
Після закарпатського збору декілька гравців продовжать готуватися в складі друголігових Карпат-2. Втім, є й приємний виняток. З нами в Ужгороді був 19-річний Олександр Фетько з Карпат-2, справив добре враження і він залишиться в основній команді", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, нині Карпати проводять збір в Ужгороді. У розташуванні команди вже перебувають два потенційні новачки – 19-річний бразильський форвард Аріельсон (який напередодні остаточно попрощався з Поліссям) і 26-річний французький вінгер Джаред Хаса (останнім клубом якого був Маккабі Петах-Тіква). 8 березня "леви" зіграють контрольний матч з Севлюшем і повернуться до Львова, де пройде завершальний етап підготовки до весняної частини сезону.
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