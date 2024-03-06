Полесье на официальном сайте сообщило, что Ариэльсон больше не является игроком житомирской команды.

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Бразилец присоединился к "волкам" только летом 2023 года, успел сыграть за Полесье в 16 матчах и отличиться голом и 2 ассистами. Интересно, что игрока связывают с переходом во львовские Карпаты, которые сейчас выступают в Первой лиге. К Ариэльсону проявлял интерес и СК Днепр-1, который находится на лидирующих позициях в УПЛ, но бразилец заинтересован в переходе к "зелено-белым".

В то же время Полесье объявило, что новым шеф-скаутом клуба стал Анатолий Волков. Ранее он в течение полутора лет работал скаутом в Шахтере. В его обязанности будет входить: создание отдела скаутинга, набор сотрудников, их обучение, формирование качественного состава главной команды клуба путем скаутинга и анализа действующих игроков Полесья, системное повышение рыночной стоимости футболистов команды.

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