У матчі 14-го туру другого за силою дивізіону Металіст на виїзді поступився Карпатам (0:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга, 14-й тур

Карпати – Металіст – 3:0

Голи: Невеш, 9, Чачуа, 23, Костенко, 55

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Карпати у статусі беззаперечного лідера групи А підійшли до протистояння з Металістом – колишньою командою Мирона Маркевича. Вчорашній учасник УПЛ нині не хапає зірок з неба – лише одна перемога в сезоні і, як наслідок, остання сходинка харків'ян у турнірній таблиці.

Карпати могли виходити вперед вже на 3-й хвилині – Невеш ефектно п'ятою замикав навіс з кутового, але м'яч пройшов повз стійку. Згодом Костенко пристрілювався з дальньої дистанції – Фастов забрав у руки. "Леви" продовжили тиснути і таки втілили кількість у якість – Саків навісив з лівого флангу, а Невеш головою переправив м'яч у сітку. Йшла 10-та хвилина матчу.

Підлепенець мав подвоювати перевагу Карпат, але після чудового пасу Костенка в район одинадцятиметрового м'яч зрізався з ноги Євгена і полетів повз ворота. За трохи він не встиг замкнути головою навіс від Саківа – Луців виніс на кутовий. Металіст пробував огризатись, але всі атаки захлинались на підступах до штрафного.

В середині тайму львів'яни забили вдруге: Чачуа зі штрафного закрутив у воротарський, Бабогло зробив вигляд, що буде добивати, але пропустив м'яч, дезорієнтувавши Кожухара, і круглий залетів у ворота. На 39-й хвилині Демченко з-за меж штрафного закручував у праву дев'ятку – не вистачило лічених сантиметрів. За трохи Голубка завалив Підлепенця на лінії, і Фастов фактично врятував Металіст після удару Демченка зі стандарту. На останній хвилині Євген опинився на газоні, але арбітр не дав пенальті у ворота харків'ян.

По перерві малюнок гри не змінився: Карпати імпровізували і створювали, а Металіст хотів, але не міг. На 55-й хвилині Костенко таки отримав винагороду за старання і записав до свого доробку гол, гарно відкрившись під навіс від Полегенька з правого флангу.

На 62-й хвилині Рязанцев міг повернути Металіст у гру, але після виходу сам на сам не зумів переграти Кожухаря. В середині тайму все той же Рязанцев віддав розрізну передачу на Багачанського, але останній забіг занадто далеко і з гострого кута не зумів поцілити у сітку.

Карпати на класі довели гру до перемоги, набрали 36 очок і закріпились на першій сходинці групи А, Металіст залишився останнім.

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