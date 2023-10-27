Первая лига: Агробизнес поднялся на второе место благодаря победе над Подольем
27 октября 17:46 - Читати українською
Состоялся единственный матч пятницы в рамках 14-го тура Первой лиги. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 14-й тур
Группа А
Подолье – Агробизнес – 0:1
Гол: Свистун, 77
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Агробизнес на выезде одолел Подолье. Команды долго не могли отличиться, вплоть до 77 минуты. После розыгрыша штрафного удар Свистуна заблокировал защитник, но игроку Агробизнеса повезло. Мяч отскочил к нему, а вторая попытка получилась удачной – рикошет от защитника дезориентировал вратаря.
Благодаря этой победе Агробизнес набрал 23 очка и поднялся на 2 место, а Подолье с 13 пунктами остался восьмым.
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