Состоялся единственный матч пятницы в рамках 14-го тура Первой лиги. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 14-й тур

Группа А

Подолье – Агробизнес – 0:1

Гол: Свистун, 77

Ингулец разгромно потерпел первое поражение, Металлист прервал позорную серию, дубль супербомбардира: Первая лига

Агробизнес на выезде одолел Подолье. Команды долго не могли отличиться, вплоть до 77 минуты. После розыгрыша штрафного удар Свистуна заблокировал защитник, но игроку Агробизнеса повезло. Мяч отскочил к нему, а вторая попытка получилась удачной – рикошет от защитника дезориентировал вратаря.

Благодаря этой победе Агробизнес набрал 23 очка и поднялся на 2 место, а Подолье с 13 пунктами остался восьмым.