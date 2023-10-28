Первая лига 2023/24, 14-й тур

Группа А

Буковина – Нива Бузова – 3:3

Голы: Фарасеенко, 7, Палагнюк, 64, 83 – Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66

Хуст – Прикарпатье – 1:2

Голы: Мердеев, 60, (пен.) – Хома, 37, Шинкаренко, 75

Нива Т – Эпицентр – 1:2

Голы: Зинь, 4 – Мороз, 62, Стень, 86

Группа Б

Ингулец – ФСК Мариуполь – 0:1

Гол: Пентелейчук, 12

Нереализованный пенальти: Ситало, 11 (Ингулец)

Буковина и Нива Бузова разошлись сверхрезультативной ничьей. Уже на 7 минуте счет был 1:1 – на гол Будняка голом ответил Фарасеенко. На перерыв Нива Бузова ушла, ведя в счете, – Паламар снова вывел гостей вперед. Во втором тайме команды снова обменялись голами, а на 83 минуте Палагнюк оформил дубль и спас ничью для Буковины.

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В других матчах группы А Прикарпатье и Эпицентр с одинаковым счетом победили Хуст и Ниву Т соответственно. Прикарпатье обменялись голами Хомы и Мердеева, а Шинкаренко на 75 минуте принес победу гостям. Нива Т повела в счете против Эпицентра уже на 4 минуте, но во втором тайме Мороз и Стень вырвали победу для Эпицентра.

А в единственном матче группы Б Ингулец неожиданно проиграл ФСК Мариуполь. Самое интересное в игре произошло в первые 15 минут. Ситало на 11 минуте не реализовал пенальти, а Мариуполь мгновенно наказал голом Пентелейчука. Этот забитый мяч стал единственным во встрече. Таким образом, Ингулец проиграл уже во втором подряд матче, однако сохранил отрыв в 8 очков от Виктории.

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