Карпаты – Десна: анонс матча УПЛ

Карпаты в рамках 16-го тура УПЛ принимают Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Карпаты – Десна

24 ноября, 14:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на телеканале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Карпаты последнее время демонстрировали футбол, за который точно не могло быть стыдно. Да, после двух подряд побед над Черноморцем и Олимпиком команда по делу уступила Заре, но поединок в Запорожье всё равно выглядел конкурентно, а чудо-гол Марьяна Шведа – так и вовсе шедеврально. Было бы очень обидно, если "львы" в такой хорошей форме взяли бы и просто так отстали от первой шестёрки, к которой сейчас всего четыре очка – и три из них можно отыграть как раз сегодня. С другой стороны, в случае поражения львовяне отстанут от черниговцев на семь, что может катастрофически сказаться на мотивации и турнирных перспективах. Так или иначе, но сегодня "зелёно-белые" не имеют права на осечку.

Рябоконь: Ожидаем интересный, контактный футбол в матче против Карпат

Десна в конце осеннего цикла показывает просто таки прекрасные результаты. В пяти последних встречах подопечные Александра Рябоконя одержали три победы, при этом проиграв лишь раз – донецкому Шахтеру в выездном матче, который едва не удалось выиграть. Ни один из этих поединков ни был сыгран против откровенных аутсайдеров, поэтому не похвалить "северян" за такие красивые цифры невозможно. Что более важно: черниговцы играют в довольно привлекательный, как для середняка, футбол с приличным количеством голов – только Александрия смогла пропустить от дебютанта УПЛ менее двух. Неудивительно, что Десна сейчас идет в первой шестёрке с приличными шансами на развитие успеха, так что Карпатам сегодня будет крайне непросто.

Статистика противостояния Карпат против Десны

Всего: 1 матч, 1 ничья. Разница мячей – 2:2.

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =1, -0, 2:2)

Матч первого круга между Десной и Карпатами завершился вничью

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Кадровая ситуация Карпат идеальна: травмированных нет, из аренды в рижском РФШ вернулся центрбэк Ника Сандохадзе, а с дисквалификации – центрхав Кристиан Эрбес. У Десны ситуация похуже: из-за повреждения в этом году уже не сыграет защитник Андрей Гитченко, а Лука Коберидзе продолжает отбывать дисциплинарное наказание из-за перебора карточек. Существуют вопросы относительно формы Александра Мостового, который ещё два тура назад имел рваное повреждения и не попадал даже в заявку.

"Изюминки" матча

– Десна в Премьер-лиге в гостях набрала столько же очков, сколько и на своём поле – по десять.

– Карпаты в УПЛ на своем поле набрали четыре очка, а в гостях – двенадцать.

– Португалец Жозе Мораиш в роли главного тренера Карпат дебютировал именно в матче против Десны.

– 75-й гол в УПЛ может забить Александр Ковпак из Десны.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Десна

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Ковтун, Бородай, Лебеденко – Эрбес, Ди Франко – Швед, Карраскаль, Гуцуляк – Понде

Десна: Паст – Д. Фаворов, Братков, Имереков, Люлька – Волков, Огиря – А. Фаворов, Хлёбас, Картушов – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Карпаты и Десна примерно равны друг другу, любят играть в атаке и не очень надёжны в защите. Все эти факторы позволяют прогнозировать результативную ничью вроде той, которая произошла в первом круге.