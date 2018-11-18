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Защитник Карпат Сандохадзе вернулся из аренды

18:50 46 Читати українською
Защитник Карпат Сандохадзе вернулся из аренды
Ника Сандохадзе / ФК Карпаты

Защитник Карпат Ника Сандохадзе, который выступал на правах аренды в латвийском РФШ, вернулся в расположение украинского клуба.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили о возвращении защитника Ники Сандохадзе. Грузин выступал в латвийском РФШ с августа по ноябрь.

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В Латвии уже завершился чемпионат, победителем которого стала Рига во главе с Виктором Скрипником, РФШ занял 3 место в турнирной таблице. Сандохадзе сыграл в 8 матчах чемпионата и 2 в Кубке Латвии.

Стоит отметить, что защитник уже успел сыграть в спарринге против винникивского Руха (0:0).

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты РФШ Ника Сандохадзе Ника Сандохадзе
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