Карпати – Десна: анонс матчу УПЛ

Карпати в рамках 16-го туру УПЛ приймають Десну. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Карпати – Десна

24 листопада, 14:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Констянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Карпати останнім часом демонстрували футбол, за який точно не могло бути соромно. Так, після двох поспіль перемог над Чорноморцем та Олімпіком команда по ділу поступилася Зорі, але поєдинок у Запоріжжі все одно виглядав конкурентно, а диво-гол Мар'яна Шведа – так і зовсім шедеврально. Було б дуже прикро, якщо "леви" у такій гарній формі взяли б і просто так відстали від першої шістки, до якої нині всього чотири очки – і три з них можна відіграти якраз сьогодні. З іншого боку, в разі поразки львів'яни відстануть від чернігівців аж на сім, що може катастрофічно позначитись на мотивації та турнірних перспективах. Так чи інакше, але сьогодні "зелено-білі" не мають права на осічку.

Рябоконь: Очікуємо цікавий, контактний футбол у матчі проти Карпат

Десна наприкінці осіннього циклу показує просто таки прекрасні результати. У п'яти останніх зустрічах підопічні Олександра Рябоконя здобули три перемоги, при цьому програвши лише раз – донецькому Шахтарю у виїзному матчі, який ледь не вдалося виграти. Жоден з цих поєдинків не був зіграний проти відвертих аутсайдерів, тож не похвалити "сіверян" за такі гарні цифри неможливо. Що більш важливо: чернігівці грають у досить привабливий, як для середняка, футбол з пристойною кількістю голів – лише Олександрія змогла пропустити від дебютанта УПЛ менше двох. Не дивно, що Десна зараз йде у першій шістці з пристойними шансами на розвиток успіху, так що Карпатам сьогодні буде вкрай непросто.

Статистика протистояння Карпат проти Десни

Всього: 1 матч, 1 нічия. Різниця м’ячів – 2:2.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =1, -0, 2:2)

Матч першого кола між Десною та Карпатами завершився внічию

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Кадрова ситуація Карпат ідеальна: травмованих немає, з оренди у ризькому РФШ повернувся центрбек Ніка Сандохадзе, а з дискваліфікації – центрхав Крістіан Ербес. У Десни ситуація погірше: через пошкодження у цьому році вже не зіграє захисник Андрій Гітченко, а Лука Коберідзе продовжує відбувати дисциплінарне покарання за перебір карток. Існують питання щодо форми Олександра Мостового, який ще два тури тому мав рване пошкодження й не потрапляв навіть у заявку.

"Родзинки" матчу

– Десна у Прем'єр-лізі в гостях набрала стільки ж очок , скільки й на своєму полі – по десять.

– Карпати в УПЛ на своєму полі набрали чотири очки, а в гостях – дванадцять.

– Португалець Жозе Мораіш в ролі головного тренера Карпат дебютував саме в матчі проти Десни.

– 75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак з Десни.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Десна

Карпати: Шевченко – Мирошниченко, Ковтун, Бородай, Лебеденко – Ербес, Ді Франко — Швед, Карраскаль, Гуцуляк — Понде

Десна: Паст – Д. Фаворов, Братков, Імереков, Люлька – Волков, Огиря – А. Фаворов, Хльобас, Картушов – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Карпати та Десна приблизно рівні один одному, люблять грати в атаці й не дуже надійні у захисті. Всі ці фактори дозволяють прогнозувати результативну нічию на кшталт тієї, яка відбулася у першому колі.