Рябоконь: Ожидаем интересный, контактный футбол в матче против Карпат

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился ожиданиями от матча против Карпат.

"Карпаты – это довольно неплохая команда. Счет первой очной встречи (2:2 – прим. "Ф24") вполне закономерен, сопернику удалось спасти игру. Кроме того, это был первый матч Карпат под руководством нового тренера.

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С тех пор они стали более сильными и организованными. Это продемонстрировали последние матчи львовян, где команда набирала очки. Ожидаем интересный, контактный футбол",– сказал Рябоконь телеканалу "Футбол".

Напомним, поединок между Карпатами и Десной состоится в субботу, 24 ноября. Начало встречи на стадионе Украина в 14:00.

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